Маскат, , 12:59 — REGNUM В Омане завершились учения подразделений специального назначения вооружённых сил страны, совместно с подразделениями вооружённых сил Египта. Об этом 16 сентября сообщает официальное оманское информационное агентство ONA.

Армия Египта

По данным журналистов, манёвры, получившие название «Замок аль-Джебель», прошли в провинции Джебель аль-Адхар с 4 по 15 сентября.

По последним данным, учения были направлены на получение опыта военных двух стран в сфере борьбы с терроризмом, а также на достижения интеграции вооружённых сил двух арабских государств.

Задействованные в манёврах подразделения отработали выполнение патрулирования, засадно-рейдовую разведку и ведение боевых действий.