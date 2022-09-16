Сеул, 16 сентября 2022, 12:45 — REGNUM Ожидается, что глава Южной Кореи Юн Сок Ёль обсудит с президентом США Джо Байденом возможность заключение валютного своп-договора. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление старшего секретаря южнокорейского лидера по экономическим вопросам Чхве Сан Мока.
Представитель администрации президента Южной Кореи не раскрыл подробности предстоящей встречи двух лидеров, однако отметил, что стороны проявляют интерес к вопросу продления соглашения о валютном свопе.
Напомним, что в мае текущего года Юн Сок Ёль и Джо Байден договорились о сотрудничестве в валютной сфере.
Отметим, что тема валютного свопа наиболее актуальна для Южной Кореи, поскольку южнокорейская вона продолжает падать по отношению к доллару.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль проведет в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН двусторонние встречи с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
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