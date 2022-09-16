Сеул, 16 сентября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Ожидается, что глава Южной Кореи Юн Сок Ёль обсудит с президентом США Джо Байденом возможность заключение валютного своп-договора. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление старшего секретаря южнокорейского лидера по экономическим вопросам Чхве Сан Мока.

president. go. kr Юн Сок Ёль и Джо Байден в Национальном музее Кореи. 21.05.2022

Представитель администрации президента Южной Кореи не раскрыл подробности предстоящей встречи двух лидеров, однако отметил, что стороны проявляют интерес к вопросу продления соглашения о валютном свопе.

Напомним, что в мае текущего года Юн Сок Ёль и Джо Байден договорились о сотрудничестве в валютной сфере.

Отметим, что тема валютного свопа наиболее актуальна для Южной Кореи, поскольку южнокорейская вона продолжает падать по отношению к доллару.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль проведет в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН двусторонние встречи с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой.