Москва, 16 сентября 2022, 12:44 — REGNUM Блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) представила новую песню под названием Popstar. Премьера трека состоялась 16 сентября.

Instasamka (Дарья Зотеева)
Instasamka (Дарья Зотеева)
Цитата из видеоинтервью

Поклонники Зотеевой удивились стилю нового сингла, а также его тексту. Пользователи Сети отметили, что в песне нет ненормативной лексики, которой раньше были наполнены все треки блогера.

«Как же непрывычно слышать её песню без мата», — отметил mr. disappointment.

«Ого, песня без матов», — удивляется Yulia Liventseva.

«Без мата как будто в 2013 попала», — поделился pomidor.

«Без матов лучше», — считает маша патрушева.

Ранее Кировский районный суд Санкт-Петербурга запретил песни исполнителей Инстасамки и Димы Князя. Причиной стала содержащаяся в них информация и изображения, пропагандирующие противоправное поведение экстремистского сообщества «АУЕ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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