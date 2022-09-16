Москва, , 12:44 — REGNUM Блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) представила новую песню под названием Popstar. Премьера трека состоялась 16 сентября.

Instasamka (Дарья Зотеева) Цитата из видеоинтервью

Поклонники Зотеевой удивились стилю нового сингла, а также его тексту. Пользователи Сети отметили, что в песне нет ненормативной лексики, которой раньше были наполнены все треки блогера.

«Как же непрывычно слышать её песню без мата», — отметил mr. disappointment.

«Ого, песня без матов», — удивляется Yulia Liventseva.

«Без мата как будто в 2013 попала», — поделился pomidor.

«Без матов лучше», — считает маша патрушева.

Ранее Кировский районный суд Санкт-Петербурга запретил песни исполнителей Инстасамки и Димы Князя. Причиной стала содержащаяся в них информация и изображения, пропагандирующие противоправное поведение экстремистского сообщества «АУЕ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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