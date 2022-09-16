Ярославль, , 12:48 — REGNUM В Ярославле первый заведующий кафедры журналистики Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского Евгений Ермолин покинул свой пост. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Евгений Ермолин ЯГПУ им. К. Д. Ушинского

Евгений Ермолин был инициатором создания кафедры и был её бессменным заведующим с момента открытия в 2001 году.

«Всё когда-нибудь кончается. Это моё решение — сложить административные обязанности, чтобы свободнее себя чувствовать. Преподавать я продолжаю. Я люблю педагогический университет и хотел бы в каких-то формах и дальше продолжать наше сотрудничество», — прокомментировал свою отставку преподаватель.

Пока выборы нового заведующего ещё не состоялись, до них исполнять обязанности будет доцент кафедры, руководитель подготовки по направлению «медиакоммуникации» Наталия Аниськина.