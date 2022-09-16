* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:43 — REGNUM Ахмад Масуд, лидер Фронта национального сопротивления Афганистана, в ответ на гибель ряда командиров и членов фронта в Панджшере, заявил, что борьба с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет продолжаться с ещё большей решимостью. Об этом сообщает газета «8 Собх».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

В аудиообращении от 15 сентября он сказал, что члены фронта были убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «после отчаянного сопротивления в неравном бою», но это событие «укрепило нашу решимость и нашу волю, нашу веру и делает их сильнее и яснее».

Масуд добавил, что война в Панджшере «разоблачила ложь и обман талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые говорили, что никакого сопротивления нет».

По его словам, силы Фронта сопротивления ведут «неравную войну» против «тирании» и «агрессоров», и что сопротивление радикалам крепнет. Фронт недавно подтвердил гибель 11 человек, в том числе Абдул Малика Абида и Мохаммад Яра, командиров фронта.

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Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что в Панджшере убито 40 и арестовано более 100 членов Фронта сопротивления.

Фронт сопротивления также заявил, что в недавних боях в Панджшере убито более 70 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В то же время, Миссия ООН в Кабуле, Специальный докладчик ООН по правам человека в Афганистане и послы некоторых европейских стран обвинили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в совершении «военных преступлений» в Панджшере.