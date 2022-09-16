Баткен, Киргизия, 16 сентября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Таджикские военные обстреливают аэропорт, военный комиссариат и ряд других стратегических объектов, расположенных в городе Баткене на юге Киргизии, передают киргизские СМИ сегодня, 16 сентября.

Министерство обороны России Боевая работа расчетов РСЗО «Град»

Для обстрелов таджикская сторона использует не только миномёты, но и реактивные системы залпового огня «Град».

Отмечается, что в результате обстрелов преимущественно пострадали гражданские объекты — множество жилых домов оказались разрушены.