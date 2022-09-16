Вашингтон, 16 сентября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Всемирный банк предупредил о том, что мир может оказаться на грани глобальной рецессии, по мере того как центральные банки разных стран одновременно повышают процентные ставки для борьбы с неубывающей инфляцией, как сообщает газета Guardian.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Всемирный банк

Три крупнейшие экономики мира — США, Китая и еврозоны — резко замедляются, и даже «умеренный удар по мировой экономике в течение следующего [2023] года может привести к рецессии», говорится в новом докладе банка.

В данный момент мировая экономика переживает самый резкий спад за многие годы, а доверие потребителей уже упало сильнее, чем перед прошлыми глобальными рецессиями.

«Глобальный рост резко замедляется, и дальнейшее замедление вероятно по мере того, как всё больше стран будут впадать в рецессию», — сказал президент Всемирного банка Дэвид Малпасс и выразил опасение, что эти тенденции сохранятся, и это может иметь разрушительные последствия для экономик стран с формирующимся рынком и развивающихся стран.

Синхронное повышение процентных ставок по всему миру и связанные с этим меры, вероятно, продолжатся и в 2023 году, но их может оказаться недостаточно, чтобы вернуть инфляцию на допандемический уровень, считают в банке.

Если перебои в поставках и давление на рынок труда не ослабеют, глобальный базовый уровень инфляции, исключающий энергоносители, может остаться на уровне около 5% в 2023 году, что почти вдвое выше среднего пятилетнего показателя до пандемии.

Чтобы снизить инфляцию, центральным банкам, возможно, придется повысить процентные ставки в среднем еще на два процентных пункта в дополнение к уже произведенным повышениям, говорится в докладе.

Однако такое повышение наряду с напряженностью на финансовых рынках замедлит рост мирового ВВП до 0,5% в 2023 году, или на 0,4% в пересчете на душу населения, что соответствует техническому определению глобальной рецессии.

По словам Малпасса, политикам следует сместить акцент с сокращения потребления на стимулирование производства, включая усилия по привлечению дополнительных инвестиций и повышению производительности труда.

Предыдущие рецессии показали риск того, что инфляция может оставаться высокой в течение длительного времени при слабом росте, считают в банке. Рецессия 1982 года вызвала более 40 долговых кризисов и привела тому, что многие развивающиеся экономики потеряли десятилетие роста.