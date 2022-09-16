Редмонд, США, , 12:40 — REGNUM Студия 343 Industries объявила, что передумала добавлять в Halo: The Master Chief Collection возможность покупать внутриигровую валюту Spartan Points за реальные деньги. Об этом 16 сентября сообщает журнал PC Gamer.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

О том, что она подумывает добавить в Halo: The Master Chief Collection микротранзации, компания сообщила в июне 2022 года. Тогда разработчики пояснили, что это будет «необязательная, дополнительная альтернатива для игроков» которые не хотят тратить на игру «пугающее количество» времени, но хотят получить доступ к определённому контенту. Сейчас 343 Industries сообщила, что отказалась от этой идеи.

Отметим, в августе 2022-го студия сообщила, что зарабатывать Spartan Points в Halo: The Master Chief Collection станет немного проще. Тогда разработчики объявили, что очки будут начисляться за каждый новый уровень, и что игроки будут получать их даже в том числе, если уже достигли более высокого или максимального уровня.

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