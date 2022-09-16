Лондон, , 12:40 — REGNUM В ходе торгов на бирже курс фунта стерлингов Великобритании впервые с 1985 году снизился до менее чем $1,14. Это 16 сентября следует из данных биржевых торгов.

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Согласно этим данным, по состоянию на 11:18 мск курс фунта стерлингов по отношению к доллару США снижался до $1,1368 за одну единицу британской валюты. Также в настоящее время за фунт стерлингов дают €1,142, что является наиболее низким показателем с начала 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро, составив 59,80 рубля и 59,78 рубля соответственно.