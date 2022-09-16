Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон не упомянули об интенсивных боях на киргизско-таджикской границе, когда выступали 16 сентября на саммите ШОС. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

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Лидеры двух стран никак не упомянули приграничный конфликт. В основном в своих выступлениях они говорили о наращивании сотрудничества в рамках ШОС.

Саммит ШОС проходит 15–16 сентября в узбекском Самарканде.

Как сообщало ИА REGNUM, киргизская и таджикская стороны несут потери в результате боёв на границе. Киргизия призвала Таджикистана прекратить огонь и приступить к переговорам.

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