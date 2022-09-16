Ростов-на-Дону, , 12:39 — REGNUM Вывоз за пределы России редкого издания сочинений Александра Сергеевича Пушкина пресекли ростовские таможенники, книга передана территориальному Управлению Министерства культуры РФ. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Изъятая таможенниками книга Пресс-служба Южного таможенного управления

«Сочинения Пушкина» 1982 года издания была обнаружена сотрудниками таможенного МАПП Гуково Ростовской таможни в декабре 2021 года при таможенном контроле выезжающих транспортных средств, в багажнике автомобиля ВАЗ 21 114.

По заключению эксперта, книга «Сочинения Пушкина», том 7 «Письма 1816–1837 годов», была издано в Москве в 1882 году и относится к категории культурных ценностей.

«В книге содержится лист с образцами почерка поэта в 1830 и 1820 годах, а также литография Малюкова «А. С. Пушкин, с его карандашного рисунка, сделанного в Крыму в 1820 г.», — уточнили в ЮТУ.

По заверению владельца автомобиля, книгу он получил в подарок. Он заверил, что не обратил внимания на дату издания и не предполагал, что книга может представлять культурную ценность.

В отношении мужчины были возбуждены дела об административных нарушениях. По решениям суда предмет конфискован, теперь он передан министерству культуры РФ.