Баткен, Киргизия, 16 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Таджикские военные заняли здание школы в селе Достук в Баткенской области Киргизии. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-центр пограничной службы Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM В Киргизии

«Военнослужащие Таджикистана открывают огонь из приграничных сел, тем самым вызывая ответный огонь по их позициям. Используя мирных жителей в качестве живого щита, таджикская сторона допускает большие потери среди гражданского населения», — отмечает ведомство.

Также киргизская погранслужба заявила, что подразделения погранвойск Киргизии «нанесли огневой удар по таджикским пограничным заставам «Ляккан» и «Богдари» и уничтожили значительное количество тяжелой техники таджикской стороны.

«Личный состав Пограничной службы ГКНБ КР продолжает вести ожесточенные бои, принимает адекватные меры в ходе изменения обстановки, использует современные вооружение и технику для принуждения противника к прекращению огня», — говорится в сообщении.