Чебоксары, , 12:37 — REGNUM Для привлечения на стройки осуждённых по нетяжёлым экономическим статьям нужно разработать соответствующий механизм на законодательном уровне. Это предложение можно рассматривать, в частности, в контексте восстановления Донбасса. Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ), представляющая Чувашию, Марий Эл и Мордовию.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

Комментируя предложение о привлечении осуждённых по нетяжёлым экономическим статьям, парламентарий обратила внимание на юридическую основу инициативы.

«Юридической системы, такого механизма в Российской Федерации нет. У нас нет в принципе какого-то эксклюзивного права для освобождения из-под стражи. Если данный вопрос будет рассматриваться на законодательном уровне, то нужно вносить изменения в уголовный процесс», — отметила Ирина Филатова.

В то же время она высказала мнение, что «допустимо привлекать» на стройки осуждённых за экономические преступления нетяжкого состава, но это должно быть «личное решение» каждого гражданина. Поясняя свою позицию, депутат пояснила, что многие российские регионы взяли шефство над конкретными районами в ДНР и ЛНР, где для восстановления инфраструктуры и жилищного фонда нужны трудовые ресурсы, особенно строительные бригады. Сложная ситуация, к примеру, в Мариуполе, где есть «разрушенные до основания» территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября га конференции в «Сколково» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что на стройки в России могут привлечь осуждённых по нетяжёлым экономическим статьям. Также он подчеркнул необходимость наращивания темпов восстановления Мариуполя, отметив, что мобилизовано уже 10 тыс. строителей.