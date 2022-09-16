Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Доля расчетов в нацвалютах между странами — участниками ШОС растет, заявил 16 сентября президент России Владимир Путин, выступая на саммите ШОС в Самарканде (Узбекистан).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Конечно, существенной частью деятельности ШОС традиционно является укрепление экономической части сотрудничества. Совместными усилиями расширяются торгово-инвестиционные обмены, реализуются взаимовыгодные коммерческие проекты в самых разных отраслях. Растет доля расчетов в национальных валютах», — сказал глава российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Россия приветствует решение о снятии санкций с российских удобрений, но, оказывается, приобретать их могут только европейские страны, а не беднейшие государства.

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