Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM Власти Ленинградской области объявили конкурс на оказание услуги по предоставлению кредита в форме кредитной линии в 3,5 млрд рублей на финансирование дефицита регионального бюджета. Это следует из опубликованной 16 сентября на сайте государственных закупок заявки.

Кредиты Prokuror-kaluga.ru

Согласно документам, кредит Ленобласть планирует взять 1 декабря 2022 года по 31 марта 2023 года. Региональные власти планируют одолжить 628 млн 351 тыс. 785 рублей, при этом невозобновляемая кредитная линия будет с лимитом в 3,5 млрд рублей.

Как следует из документации к госзакупке, власти региона рассчитывают досрочно закрыть взятый заём, при этом не платя комиссии, сборы и иные платежи, кроме процентов по кредиту и штрафных санкций.

«Процентная ставка за пользование кредитом (в процентах годовых) — не более суммы размера ключевой ставки Банка России (в процентах) на день заключения контракта (в течение срока действия контракта — на день уплаты процентов по кредиту), плюс надбавка исполнителя в процентах (в размере не более 1 (одного) процента)», — уточняется в документе.

Напомним, в конце марта 2022 года Заксобрание Ленобласти разрешило увеличить расходы бюджета региона на 24,3 млрд рублей — до 188,1 млрд рублей. Дефицит бюджета составил 20,8 млрд рублей, или 11,06% от расходов. Ранее в бюджете-2022 этот показатель был существенно меньше — лишь 2,1%.

Отметим, что аудитор Счетной палаты Наталья Трунова в интервью РИА Новости сообщила, что многие российские регионы начали ощущать сложности с балансировкой своих бюджетов, а в ближайшие месяцы их число будет расти, несмотря на сложившийся по итогам первого полугодия консолидированный профицит в 1,2 трлн рублей.

Ранее ИА REGNUM рассказывало, что Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом выставил на торги недвижимость и земельные участки, принадлежащие Ленинградской области. Так, на продажу выставлен 51% акций отеля «Звездный» в Сочи, а также нежилое помещение в Гатчине, 17 объектов недвижимости и земельный участок в Тихвине, нежилое здание площадью и земельный участок в Выборгском районе, здание склада и земельный участок в городе Волосово.

Помимо этого, до конца этого года регион планирует выставить на продажу 20,98% акций акционерного общества «Компания Усть-Луга», здание кинопроката в Лодейном Поле, руинированное здание на территории государственного природного заказника «Гладышевский» в поселке Серово Санкт-Петербурга и объект культурного наследия регионального значения — здание «господского дома усадьбы Корфов» в поселке Преображенка Кингисеппского района.

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