Вологда, , 12:32 — REGNUM Жители Вологодской области 15 сентября лишились более 8,5 миллионов рублей из-за мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Телефонный мошенник Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

Жертвой мошенников, в частности, стал 70-летний череповчанин. Злоумышленники убедили его обналичить деньги, а затем перевести на различные банковские счета и абонентские номера. Порядка 800 тысяч рублей пенсионер взял в кредит. В общей сложности он отдел мошенникам более трех миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ предлагает обязать банки возвращать переведённые мошенникам деньги.