* Талибы — запрещённая в России организация

Фарах, Афганистан, 16 сентября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В афганской провинции Фарах талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали процесс раздачи земли кочевникам. Об этом сообщает газета «8 Собх».

James Purschwitz Афганистан

Согласно источникам, радикалы выделили 3020 джерибов (один джериб равен 0,2 га) акров земли для строительства поселения кочевников и начали процесс распределения земли.

Читайте также: В Афганистане продолжаются столкновения между жителями Тахара и кочевниками

На церемонии распределения талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что они также будут предоставлять медицинские и образовательные услуги кочевникам, проживающим в этом городке.

В последнее время появились сообщения о переселении кочевников семей в некоторые провинции страны. Не так давно в провинции Тахар кочевники при поддержке талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили дома и имущество местных жителей.

Ранее по теме: Кочевники напали на дома жителей афганской провинции Тахар