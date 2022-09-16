Талибы* выделили кочевникам земли в афганской провинции Фарах
Фарах, Афганистан, 16 сентября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В афганской провинции Фарах талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали процесс раздачи земли кочевникам. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Согласно источникам, радикалы выделили 3020 джерибов (один джериб равен 0,2 га) акров земли для строительства поселения кочевников и начали процесс распределения земли.
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На церемонии распределения талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что они также будут предоставлять медицинские и образовательные услуги кочевникам, проживающим в этом городке.
В последнее время появились сообщения о переселении кочевников семей в некоторые провинции страны. Не так давно в провинции Тахар кочевники при поддержке талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили дома и имущество местных жителей.
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