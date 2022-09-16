Стокгольм, , 12:34 — REGNUM После того, как лидер Центристов Анни Лёф, разочарованная результатами выборов в риксдаг Швеции, объявила о своей отставке партруководство начало внутренние дискуссии о дальнейшем выборе пути, по которому Центристы должны идти до 2026 года, что привело к несогласию внутри партии. Об этом сообщил телеканал SVT.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

В период одиннадцатилетнего правления Лёф Центристы несколько раз меняли политический блок. Сейчас традиционно правая партия находится в левой правительственной альтернативе.

В частности, Молодежное объединение Центристов надеется, что смена лидера партии может привести к сдвигу Центристов в традиционный для них правый спектр.

«Мы, конечно, будем настаивать на том, чтобы Центристы еще больше сдвинулась в сторону правых либеральных ценностей. Мы также проинформируем об этом комиссию по назначениям в ходе предстоящего процесса», — заявила в интервью телеканалу SVT председатель объединения Река Толнаи.

Однако не которые партфункционеры не хотят сдвигаться вправо, что поставило бы вопрос о сотрудничестве со Шведскими демократами.

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