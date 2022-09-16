Самарканд, Узбекистан, , 12:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин предложил создать ассоциацию спортивных организаций под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом он заявил 16 сентября на саммите ШОС.

Владимир Путин © ИА REGNUM

По его словам, есть хорошие возможности для активизации спортивного сотрудничества с перспективой проведения крупных спортивных мероприятий под эгидой ШОС.

«Для этого можно было бы подумать о создании при нашем объединении ассоциации спортивных организаций», — сказал он.

Он добавил, что важно углублять взаимодействие в рамках ШОС в культурно-гуманитарной сфере. В частности, на саммите будут подписаны соглашение и меморандум о сотрудничестве в сфере туризма и музейного дела.

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