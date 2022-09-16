Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил создать ассоциацию спортивных организаций под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом он заявил 16 сентября на саммите ШОС.

ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, есть хорошие возможности для активизации спортивного сотрудничества с перспективой проведения крупных спортивных мероприятий под эгидой ШОС.

«Для этого можно было бы подумать о создании при нашем объединении ассоциации спортивных организаций», — сказал он.

Он добавил, что важно углублять взаимодействие в рамках ШОС в культурно-гуманитарной сфере. В частности, на саммите будут подписаны соглашение и меморандум о сотрудничестве в сфере туризма и музейного дела.

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