Москва, , 12:30 — REGNUM Законопроект о налоговых льготах для семей с детьми при продаже участка земли и расположенных на нем хозяйственных строений внесен в нижнюю палату парламента депутатами Госдумы Василием Пискарёвым («Единая Россия») и Григорием Шилкиным («Новые люди»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Поправками в Налоговый кодекс предлагается освободить от уплаты НДФЛ семьи, где воспитывается двое и более детей до 18 лет, при продаже ими земельного участка и расположенных на нем хозяйственных строений и сооружений. Аналогичную меру предлагается распространить и на семьи, где ребенок до 24 лет учится по очной форме обучения.

Отмечается, что вырученные средства должны быть в том же году потрачены на приобретение другого жилья и не использоваться в предпринимательской деятельности. В настоящий момент такая норма действует лишь при продажи квартиры или дома, а на участок под таким домом и на разные хозяйственные постройки льгота не распространяется.

По словам Пискарёва, зачастую часть денег, которые семья выручила от продажи дома с участком и хозпостройками для улучшения своих жилищных условий, идет на погашение земельного налога и других налогов с продажи.

«Во многих регионах это существенные суммы. Так, например, в республике Мордовия налог при продаже участка в 10 соток в среднем может составить до 300 тыс. рублей, в Ленинградской области — ещё больше, я уже не говорю про Подмосковье. Считаем правильным, чтобы эти деньги остались у семьи и могли быть использованы для того, чтобы приобрести лучшую жилую недвижимость для себя и своих детей», — пояснил депутат.

Пискарёв отметил, что законопроект поддержало российское правительство.