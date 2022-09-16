Благовещенск, 16 сентября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Предприниматель из Амурской области отсидит три года в колонии общего режима из-за смерти жительницы региона, которая получила несовместимые с жизнью травмы в результате катания на тюбинге. С амурчанкой не был проведён должным образом инструктаж по технике безопасности, пришёл к выводу Благовещенский городской суд.

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Кроме того, на турбазе отсутствовал инструктор, не были установлены ограждения, отсутствовали запрещающие и предупреждающие таблички. Не ознакомленная с техникой безопасности амурчанка спускалась с горы на тюбинге по необорудованному склону, налетела на холм и получила тяжёлые травмы головы и грудной клетки. Женщина пролежала в коме несколько месяцев, а затем скончалась. У неё остался маленький сын.

Владелец турбазы не признал свою вину и отказался давать показания. Его вину сочли доказанной и вынесли приговор по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть человека»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове пострадала во время катания на тюбинге этой зимой девятилетняя девочка, в Челябинской области — девушка.