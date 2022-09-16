Ташкент, 16 сентября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. У Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) внеблоковый характер и она является открытой для взаимодействия со всем миром. Об этом 16 сентября заявил на саммите ШОС в Самарканде президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Как было отмечено, в том числе президентом Казахстана, мы открыты для работы со всем миром. Наше объединение носит внеблоковый характер, мы оказываем содействие в решении нарастающих в мире, о чем тоже говорили, энергетических и продовольственных проблем, возникающих в результате ряда системных ошибок в ведущих экономиках мира в сфере финансов и энергетики», — сказал он.

Также российский лидер уточнил, что в политике России отсутствует какой-либо эгоизм и добавил, что надеется на то, что другие участники экономического сотрудничества будут строить свою политику на таких же принципах и избегать пользоваться для собственных целей инструментами «протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, Россия выступает за вступление Ирана в ШОС в течение скорейшего времени.