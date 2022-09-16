Нижний Новгород, 16 сентября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Двое сотрудников «Первого Мясокомбината» в Нижнем Новгороде получили травмы при падении лифта. Об этом сообщили в Госинспекции труда по Нижегородской области.

(сс) CWitte Лифт

По имеющейся информации, несчастный случай произошел, когда мастер-комплектовщик склада готовой продукции и наборщик-комплектовщик грузили тару в лифт. Тросы лифта оборвались, кабина с людьми рухнула с высоты второго этажа.

Очевидцами произошедшего оказались сотрудники соседнего склада, которые вызвали бригаду медиков и оказали пострадавшим первую помощь.

Специалисты гострудинспекции начали расследование и пытаются установить обстоятельства и причины несчастного случая, происшедшего на нижегородском мясокомбинате.