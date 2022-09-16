Тверь, 16 сентября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Открытие нового здания Главного центра обработки данных Федеральной таможенной службы России состоялось в Твери 16 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Участие в мероприятии приняли губернатор Игорь Руденя и глава ФТС Владимир Булавин.

Пресс-служба правительства Тверской области Здание Главного центра обработки данных Федеральной таможенной службы России в Твери

Флагманский дата-центр, обеспечивающий полномасштабную цифровизацию деятельности таможенных органов страны, создается в Твери по поручению президента России Владимира Путина.

Здание построено специально для центра. Центр обработки данных ФТС России в Твери станет основной площадкой централизованной обработки данных, поступающих от таможенных органов.

Как уточнили в пресс-службе, сегодня завершен первый этап создания Главного центра обработки данных ФТС России. Ещё два этапа по оснащению центра IT-инфраструктурой планируется завершить к 2023 году.