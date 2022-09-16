Кизляр, Дагестан, 16 сентября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Дагестане задержан местный житель, совершивший развратные действия по отношению к малолетнему ребенку. Являясь работником сферы бытовых услуг, подозреваемый прибыл на вызов в один из домов, где совершил «действия сексуального характера» в отношении четырехлетней девочки. Злоумышленника удалось задержать, сообщили 16 сентября в пресс-службе регионального управления МВД.

U.S. Department of Defense Арест

С заявлением о произошедшем обратилась в полицию мать девочки. Она сообщила, что пригласила домой работника сферы бытовых услуг и сама ненадолго отвлеклась.

«Вернувшись в помещение, обнаружила, что мужчина совершает действия сексуального характера в отношении ее ребенка. Мужчина спешно покинул дом, спустя некоторое время, придя в себя, женщина обратилась в полицию. По подозрению в совершении тяжкого преступления полицейскими по горячим следам задержан и доставлен в отдел 43-летний житель Кизляра», — говорится в сообщении.

Собранный против подозреваемого материал передан в СУ СК России по РД для возбуждения уголовного дела.