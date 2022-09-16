Стокгольм, 16 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Вечером 15 сентября лидер Центристов Анни Лёф объявила, что покинет пост лидера партии. Как пишет новостной портал Omni, лидеры других парламентский партий сразу же поспешили поблагодарить политика за сотрудничество и выразить свою поддержку в соцсетях.

Centerpartiet.se Анни Лёф

«Ты сыграла важную роль в том, чтобы не позволить ненависти победить», — написала лидер Зеленых Мэрта Стеневи.

«Я хочу поблагодарить Анни Лёф за долгое пребывание в политике. У нас было несколько лет хорошего сотрудничества, затем несколько лет трудных, но хороших дебатов», — отреагировала лидер Христианских демократов Эбба Буш.

«Ты стояла под натиском ветра. С расправленными плечами, сильная, достойная восхищения. За это тебе пришлось заплатить высокую цену. Это говорит о чем-то мрачном в нашей стране. Задача каждого — противостоять этим силам», — прокомментировала лидер Левых Нуши Дадгостар.

«Ты вела свою партию через успехи и трудности, и несмотря на то, что мы не пришли к единому мнению по важным вопросам и выбрали разные пути, я очень уважаю тебя и твое чувство политический приверженности, например, по сельским вопросам, гендерному равенству и климату», — заявил лидер УмеренныхУльф Кристерссон.