Ереван, 16 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Большинство стран ООН 15 сентября в ходе обсуждения событий последних дней на азербайджано-армянской границе назвали происходящее «агрессией» в отношении Армении. Об этом 16 сентября на заседании правительства Армении глава МИД республики Арарат Мирзоян.

Council.gov.ru Арарат Мирзоян

«Есть очень четкое представление, что это вторжение, агрессия против территории Армении, что объектами нападения стали гражданские инфраструктуры, что оккупант должен вернуться на исходные позиции», — сказал Мирзоян.

Он добавил, что в ООН также обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. По словам главы МИД, международное сообщество якобы не согласно с утверждениями Азербайджана, что карабахский конфликт исчерпан.

Стоит отметить, что лидеры большинства стран, комментируя бои на азербайджано-армянской границе, призывали обе стороны к примирению. Призыв прекратить обстрелы только к азербайджанской стороне сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Также о получении сведений об обстрелах армянской территории заявили в Госдепе США.