Нижний Новгород, 16 сентября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в серии разбойных нападений на микрокредитные компании. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

frankieleon Ограбление

По версии следствия, злоумышленник ограбил как минимум три офиса микрозаймов, угрожая их сотрудникам перочинным ножом и пейнтбольным пистолетом. В один из офисов он наведался дважды за неделю.

В итоге 13 сентября полицейским удалось взять его с поличным в момент ограбления.

Также стало известно о том, что ранее 34-летний задержанный привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Теперь же против него возбудили уголовное дело по статье «Разбой», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 млн рублей.