Бишкек, 16 сентября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Тяжёлая военная техника уничтожена на двух погранзаставах Таджикистана в результате огневого удара киргизских военных. Об этом сообщили 16 сентября в Госкомитете нацбезопасности Киргизии.

Василий Иванов ИА REGNUM Техника ВС Таджикистана

В Баткенской области подразделения пограничной службы Киргизии нанесли огневой удар по пограничным заставам «Ляккан» и «Богдари» на стороне Таджикистана.

В результате уничтожено «значительное количество тяжелой техники таджикской стороны», сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

Он добавил, что таджикские военные заняли школу в киргизском селе Достук. На границе сохраняется напряжённость, таджикская сторона активно применяет танки, миномёты, бронетехнику и реактивные системы залпового огня «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября на границе Киргизии и Таджикистана начались масштабные боевые столкновения. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах и сообщают о потерях.

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