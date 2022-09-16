Петропавловск-Камчатский, 16 сентября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. На Камчатке для семей военнослужащих, которые принимают участие в специальной операции в защиту Донбасса, откроют горячую линию. С такой просьбой к губернатору региона Владимиру Солодову обратились жёны военных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Vasherukodelie.ru Оператор Горячей линии

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Обратившиеся на горячую линию смогут получить консультацию и поддержку.

«Мы сделаем горячую линию. Попрошу это сделать администрацию губернатора, чтобы у нас такая линия прямой связи заработала. Хочу вас уверить, что также буду лично вовлечен в эти вопросы», — сказал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «Всё для Победы» с Чукотки был отправлен очередной гуманитарный груз.