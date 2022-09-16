Миасс, Челябинская область, 16 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области житель Новосибирска осуждён за мошенничество в отношении женщин преклонного возраста. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что подельники этого гражданина звонили жительницам Златоуста и Миасса и сообщали ложные сведения о том, что их родственники якобы попали в ДТП. А затем подсудимый приезжал к ним и забирал деньги, которые требовали злоумышленники.

Всего он забрал у пострадавших более 855 тыс. рублей. Суд назначил ему три года и девять месяцев заключения. Отбывать их он будет в колонии строгого режима.