Москва, 16 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Снова не сумев закрепиться над психологически значимым уровнем 60 рублей, доллар отметил седьмую сессию снижения подряд на торгах 15 сентября, потеряв менее 0,15%. Сегодня, 16 сентября, пара доллар/рубль предпринимает новые попытки восстановления, тестируя отметку 60 руб. и прибавляя с начала дня почти 0,4%. Об этом сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

По его словам, волатильность в паре остается низкой, а диапазоны — узкими. От максимумов этого месяца в районе 61,50 руб. за неделю котировки отступили всего на 1,5%. Уровень 60 рублей продолжает магнитом притягивать доллар, сковывая движения цен, сказал он. Похоже, добавил эксперт, в ближайшей перспективе пара продолжить «обхаживать» эту отметку, прежде чем совершит пробой в том или ином направлении.

Переславский добавил, что риск выхода из «горизонтального канала в северном направлении» выше, учитывая жесткую политику ФРС в сочетании с ожиданием возобновления бюджетного правила. На следующей неделе, отметил он, Федрезерв может надавить на рисковые активы, если сопроводит агрессивное повышение ставки ястребиными комментариями. Несмотря на стойкость рубля, повсеместное укрепление доллара как минимум «умерит пыл» российской валюты, сказал он.

По его словам, даже если в краткосрочной перспективе будут новые попытки ухода под отметку 60 рублей, до конца месяца доллар/рубль с большой долей вероятности выйдет в плюс после возвращения выше 62 рублей.