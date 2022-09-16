Херсон, 16 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Известие о том, что 16 сентября центр города Херсона подвергся ракетному удару, подтвердил в своем телеграм-канале член Общественной палаты России журналист Александр Малькевич, который работает на освобожденных территориях б. УССР:

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Да, это правда. По центру Херсона укрофашисты ударили ракетами HIMARS. Как минимум один человек погиб, есть раненые.

Теперь факты.

Удар был нанесён по зданию областной военно-гражданской администрации. ВГА. Мрази знали, что в ВГА в этот момент практически не было руководителей.

Было небольшое совещание по социальным вопросам; куратор соцблока Екатерина Губарева (которая его вела) спасена, пострадала (легкие ранения) министр соцполитики Алла Бархатнова. Удар был исключительно с целью террора и убийства мирных херсонцев. Показательный теракт!».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября по центральной части Херсона ВСУ нанесли ракетный удар с применением реактивной системы залпового огня HIMARS. Уточняется, что возле здания городской администрации упали не менее пяти ракет. Погиб как минимум один мирный житель.

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