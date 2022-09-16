Малькевич раскрыл подробности стрельбы по Херсону ракетами HIMARS: теракт!
Херсон, 16 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Известие о том, что 16 сентября центр города Херсона подвергся ракетному удару, подтвердил в своем телеграм-канале член Общественной палаты России журналист Александр Малькевич, который работает на освобожденных территориях б. УССР:
«Да, это правда. По центру Херсона укрофашисты ударили ракетами HIMARS. Как минимум один человек погиб, есть раненые.
Теперь факты.
Удар был нанесён по зданию областной военно-гражданской администрации. ВГА. Мрази знали, что в ВГА в этот момент практически не было руководителей.
Было небольшое совещание по социальным вопросам; куратор соцблока Екатерина Губарева (которая его вела) спасена, пострадала (легкие ранения) министр соцполитики Алла Бархатнова. Удар был исключительно с целью террора и убийства мирных херсонцев. Показательный теракт!».
Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября по центральной части Херсона ВСУ нанесли ракетный удар с применением реактивной системы залпового огня HIMARS. Уточняется, что возле здания городской администрации упали не менее пяти ракет. Погиб как минимум один мирный житель.
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