Под Ярославлем отремонтировали дом усадьбы-музея Некрасова
Ярославль, 16 сентября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Под Ярославлем отремонтировали Большой дом усадьбы-музея Николая Некрасова в деревне Карабиха. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.
Работы проводились с 2021 года. Старое кровельное покрытие поменяли на новое, также усилили стропила, заменили полы бельведера и перильное ограждение. Деревянные конструкции обработали огнезащитным составом.
Справка: Большой барский дом, входящий в состав усадьбы дворцового типа, имеет в своем основании остатки каменного дома второй четверти XVIII века. Здание двухэтажное, с двумя четырехколонными портиками с южного и северного фасадов, со смотровой башенкой-бельведером на крыше. При Некрасовых Большой дом трижды капитально ремонтировали: в начале 1870-х, 1890 и в 1910 году. В советское время, с 1919 года, в здании размещался туберкулезный диспансер, затем — детский дом. В 1946-49 годах дом был отреставрирован и передан под музей.