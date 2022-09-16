Ярославль, 16 сентября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Под Ярославлем отремонтировали Большой дом усадьбы-музея Николая Некрасова в деревне Карабиха. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Правительство Ярославской области Большой дом усадьбы-музея Николая Некрасова

Работы проводились с 2021 года. Старое кровельное покрытие поменяли на новое, также усилили стропила, заменили полы бельведера и перильное ограждение. Деревянные конструкции обработали огнезащитным составом.