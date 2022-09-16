Москва, 16 сентября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» открывает «Парты Героя» в честь участников специальной военной операции ВО в школах по всей стране.

ИА REGNUM Память

Они уже появились в Еврейской автономной, Брянской, Липецкой и других областях.

Накануне в Мурманской области открыли ещё 18 «Парт Героя». Две из них носят имена участников СВО — это офицеры Сергей Бойко и Михаил Попов, рассказала координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова («Единая Россия»).

«Наши дети должны знать имена настоящих героев, которые жертвуют собой ради Русского мира, каждый день рискуют жизнью и совершают подвиги ради мира на Донбассе и его свободы, ради нашей общей свободы», — добавила она.

Всего в рамках партпроекта в школах страны открыто уже более 7 тысяч парт, посвящённых героям различных войн и военных конфликтов, выдающимся спортсменам и деятелям культуры.

Напомним, образовательный проект «Парта Героя» «Единая Россия» запустила в рамках партпроекта «Новая школа» с 2018 года. Он в доступной форме рассказывает школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. На школьных партах размещён QR-код для мобильных устройств со ссылкой на официальный портал с информацией о героях. Право сидеть за такой партой предоставляется ученикам за отличия в учебе и активное участие в жизни школы.