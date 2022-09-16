ЕР открывает «Парты Героя» в честь участников СВО в школах по всей стране
Москва, 16 сентября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» открывает «Парты Героя» в честь участников специальной военной операции ВО в школах по всей стране.
Они уже появились в Еврейской автономной, Брянской, Липецкой и других областях.
Накануне в Мурманской области открыли ещё 18 «Парт Героя». Две из них носят имена участников СВО — это офицеры Сергей Бойко и Михаил Попов, рассказала координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова («Единая Россия»).
Всего в рамках партпроекта в школах страны открыто уже более 7 тысяч парт, посвящённых героям различных войн и военных конфликтов, выдающимся спортсменам и деятелям культуры.
Напомним, образовательный проект «Парта Героя» «Единая Россия» запустила в рамках партпроекта «Новая школа» с 2018 года. Он в доступной форме рассказывает школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. На школьных партах размещён QR-код для мобильных устройств со ссылкой на официальный портал с информацией о героях. Право сидеть за такой партой предоставляется ученикам за отличия в учебе и активное участие в жизни школы.