Ачинск, Красноярский край, 16 сентября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Красноярском крае объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в городах Ачинске и Назарово. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве экологии и рационального природопользования, ссылаясь на информацию Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Иван Шилов ИА REGNUM Смог

По данным синоптиков, в Ачинске режим «чёрного неба» будет действовать с 15:00 (здесь и далее местное время — прим. ИА REGNUM) 16 сентября до 15:00 19 сентября. В Назарове режим НМУ вводится с 16:00 16 сентября до 16:00 19 сентября.

Улицы указанных городов патрулируют инспекторы территориального подразделения экологического надзора по западной группе районов. Специалисты выявляют источники загрязнения воздуха.

За качеством воздуха следит краевая сеть мониторинга.

Как сообщало ИА REGNUM, в городах Красноярского края периодически вводится так называемые режим «чёрного неба» — неблагоприятных метеоусловий. В столице края — Красноярске — режим НМУ последний раз действовал с 07:00 10 февраля до 19:00 12 февраля. Некоторые городские экоактивисты винят в сложившейся ситуации промышленные предприятия и ТЭЦ.