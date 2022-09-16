Канберра, 16 сентября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Прошел год с тех пор, как Австралия разорвала свой контракт на подводные лодки с Францией и объявила о трехсторонней сделке с США и Великобританией в рамках пакта AUKUS, но вопросы относительно будущего получения атомных подводных лодок Австралии все еще остаются. В свою очередь Ричард Марлз, министр обороны и временно исполняющий обязанности премьер-министра Австралии 16 сентября побывал в студии телеканала ABC и осветил детали заключения пакта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Австралия

В частности, Марлза спросили, удивило ли его сообщение о том, что представителей министерства обороны держали в неведении о переходе с французских подводных лодок на подводные лодки AUKUS.

«Что ж, многое из того, что произошло год назад, удивило нас в то время, и, знаете, особенно то, как мы видели, как бывшее правительство [Австралии] заключило соглашение с Францией, а затем условия, на которых … они вышли из этого соглашения. Я имею в виду, что все это действительно говорило о потраченном впустую десятилетии, на самом деле, с точки зрения участия и выхода из различных договоренностей в то время, когда нам действительно нужно было сосредоточиться на том, какими будут будущие возможности, когда класс подлодок Collins подойдет к концу эксплуатации. Мы уже год развиваем AUKUS, и мы сосредоточены на продвижении вперед и приобретении для Австралии подводных лодок следующего поколения», — ответил Марлз.