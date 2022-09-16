Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Россия приветствует расширение членства в Шанхайской организации сотрудничества и круга сотрудничающих с объединением государств. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств — членов ШОС.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Конечно же, приветствуем предоставление статуса партнёра ШОС по диалогу Египту, Катару, Саудовской Аравии, а также начало процедуры получения такого же статуса Королевством Бахрейн, Кувейтом, Мальдивской Республикой, Мьянмой и ОАЭ», — заявил Путин.

«Отмечу, что этими странами круг желающих в том или ином качестве сотрудничать с Шанхайской организацией далеко не ограничивается. И все заявки других государств и международных объединений на подключение к работе ШОС заслуживают самого внимательного отношения и доброжелательного рассмотрения», — отметил он.