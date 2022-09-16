Нижний Новгород, 16 сентября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Министерство образования Нижегородской области рекомендует школам перенести церемонию поднятия флага России в помещения. Об этом сообщили в региональном образовательном ведомстве.

Takumiitinose Флаг России

Отмечается, что рекомендация распространяется на осенне-зимний период, во время которого на улице становится слишком холодно. А весной и летом учебные заведения по-прежнему смогут организовать торжественную церемонию на открытом воздухе.

Также руководству нижегородских школ разрешили вести прямую видеотрансляцию церемонии на экраны в классах, если в помещении с флагом не хватает места для всех учеников и педагогов.

ИА REGNUM напоминает, что весной 2022 года министр просвещения России Сергей Кравцов объявил о том, что в новом учебном году все школы будут начинать неделю с церемонии поднятия российского флага и исполнения гимна страны.