Штат Миннесота, США, 16 сентября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Во время концерта рок-группы Panic! at the Disco в Xcel Energy Center в Миннесоте (США) загорелась сцена. Об этом сообщило издание People.

Скриншот из видеоресурса Брендон Ури, солист Panic! At The Disco

Как отмечает СМИ, сцена загорелась сбоку, рядом с лестницей. Группа в этот момент играла на середине площадки. Пожар быстро потушили работники сцены с помощью огнетушителя.

Ранее группа Panic! at the Disco выпустила первый за четыре года альбом под названием Viva Las Vengeance. Премьера пластинки состоялась 19 августа 2022 года.