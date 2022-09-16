Тунис, 16 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун направил официальное послание своему тунисскому коллеге Кайсу Сайеду с приглашением участвовать в работе саммита Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом сообщает Algerie Presse Service.

Quirinale.it Кайс Сайед

По данным журналистов, 16 сентября в Тунис прибыл личный посланник президента Алжира министр внутренних дел страны Ибрагим Мурад, который передал главе Туниса послание лично в руки.

Отмечается, что Кайс Сайед согласился лично представлять свою страну на саммите, который пройдёт в Алжире 1−2 ноября.

Ранее об участии в саммите заявили главы Катара, Кувейта, ОАЭ и Палестины.