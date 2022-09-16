Лондон, 16 сентября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз, выступая на британском телеканале ITV News, был вынужден высказать свое мнение по поводу секретных министерских полномочий своего предшественника Скотта Моррисона в свете дебатов в Австралии об упразднении монархи.

Ted86 Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

«Я просто хотел задать вопрос о приведении Скотта Моррисона к присяге в ряде министерств и о том факте, что генерал-губернатор в то время не блокировал и не обнародовал это. Означает ли это, что в системе власти, которая у вас есть, содержится изъян?» — спросил журналист.

«Что ж, генерал-губернатор, конечно, прислушивается к советам избранного правительства. Что он и сделал. Я очень критически отношусь к действиям бывшего премьер-министра как таковым, а не только к получению им портфелей … по причинам, которые, честно говоря, находятся за пределами моего понимания», — ответил Альбаниз.

Как пишет газета TheGuardian, в свете участившихся дискуссий в Австралии о необходимости установления республиканской формы правления британские журналисты всячески пытались получить от Альбаниза ответы о нынешней системе власти в стране и ее недостатках.