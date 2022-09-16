* Талибы — запрещённая в России организация

Хост, Афганистан, 16 сентября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Департамент информации и культуры движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Хост приказал местным СМИ прекратить трансляцию музыкальных и развлекательных программ.

(сс)GDJ СМИ

Местные источники сообщили Afghanistan International, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также велели СМИ не отвечать на звонки женской аудитории в своих программах.

За прошедший год талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели строгие ограничения на деятельность СМИ.

Источники сообщили, что радикалы призвали представителей СМИ приглашать мулл и транслировать религиозные программы вместо музыкальных и развлекательных передач.

Один из представителей СМИ в Хосте сказал Afghanistan International, что издавая такие приказы, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят, чтобы все СМИ стали рупором «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официальные лица ряда СМИ в Хосте заявили, что им нужна финансовая поддержка для производства программ, и в настоящее время источники финансирования средств массовой информации значительно сократились.

В провинции Хост вещают около десяти радиостанций и четыре частных телеканала. Трансляции некоторых радиостанций Хоста доступны в некоторых районах Пактии и Пактики, а также в Пакистане.