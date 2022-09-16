Канберра, 16 сентября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Австралия продлит запрет на экспорт живых овец в районы Ближнего Востока, при этом федеральное правительство отменит рекомендации министерства сельского хозяйства, чтобы сократить время, в течение которого такой экспорт будет оставаться запрещенным. Об этом 16 сентября написала газета TheGuardian.

suetot Овцы

Действующие правила запрещают отправку овец в определенные страны Ближнего Востока в период с июня по сентябрь, а также устанавливают такие условия, как вес, порода и длина шерсти экспортируемых животных, пишут журналисты.

Однако в правительственном отчете также говорится, что «благополучие экспортируемых овец может быть сохранено за счет сокращения периода запрета для Катара, Омана и пунктов назначения в Красное море или через него». Власти намерены сократить запрет на экспорт в Оман до 31 дня и в страны Красного моря до 21 дня.