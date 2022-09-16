Москва, , 12:17 — REGNUM Россия приветствует решение о снятии санкций с российских удобрений, но, оказывается, приобретать их могут только европейские страны, а не беднейшие государства. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Владимир Путин Kremlin.ru

Глава российского государства выразил надежду, что западные страны прекратят использовать протекционизм, санкции и перестанут действовать эгоистично.

«Яркий пример этого эгоизма — решение Еврокомиссии о снятии санкций с российских удобрений. Мы знаем, насколько важны удобрения для решения продовольственной проблемы. Само решение о снятии санкций мы, конечно, приветствуем. Но оказывается, что эти санкции, в соответствии с разъяснением Еврокомиссии от 10 сентября этого года, сняты только для стран-членов Евросоюза. Оказывается, только они могут приобретать наши удобрения. А как же развивающиеся, беднейшие страны мира?» — задался вопросом Путин.

Российский лидер попросил секретариат ООН повлиять на решение Еврокомиссии, «и не на словах, а на деле потребовать от них, чтобы они сняли эти ограничения, очевидно дискриминационные ограничения, в отношении развивающихся государств и обеспечили бы доступ российских удобрений и на эти рынки».