Москва, 16 сентября 2022, 12:17 — REGNUM Россия приветствует решение о снятии санкций с российских удобрений, но, оказывается, приобретать их могут только европейские страны, а не беднейшие государства. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Глава российского государства выразил надежду, что западные страны прекратят использовать протекционизм, санкции и перестанут действовать эгоистично.
Российский лидер попросил секретариат ООН повлиять на решение Еврокомиссии, «и не на словах, а на деле потребовать от них, чтобы они сняли эти ограничения, очевидно дискриминационные ограничения, в отношении развивающихся государств и обеспечили бы доступ российских удобрений и на эти рынки».