Бишкек, 16 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Киргизии возбудила 32 уголовных дела против чиновников Министерства энергетики, подозреваемых в нанесении государству ущерба на более чем 889 млн сомов (658 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа.

Чиновник

Отмечается, что в ходе плановой проверки в Министерстве энергетики и его подведомственных организациях выявили систематические нарушения законов, неисполнения требований указов президента и решений Совета безопасности Киргизии.

Также прокуратура внесла 132 акта прокурорского реагирования по выявленным нарушениям, в результате чего в доход государства удалось возместить более 22 млн сомов (около 16,5 млн рублей).