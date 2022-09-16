Оренбург, 16 сентября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов остался недоволен качеством проведенной работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону в городе, сообщили 16 сентября в пресс-службе мэрии.

Kg.mirtv.ru Батарея отопления

Во время заседания оперативного штаба по подготовке к зиме участники доложили, что все объекты, подключенные к центральному отоплению, прошли опрессовку.

«Технически в городе всё готово для подачи тепла как в жилые дома, так и в учреждения соцкультбыта. Однако паспорта готовности выданы не всем. По некоторым объектам выявлены замечания, которые в настоящее время устраняются. На сегодняшний день более 90% многоквартирных домов документально подтвердили возможность эксплуатации зимой. Не уложились в срок и не получили паспорта готовности восемь управляющих компаний Оренбурга», — сказал Кудинов.

Администрация муниципалитета взяла ситуацию на особый контроль. Чиновники намерены инициировано обращение в жилищную инспекцию и прокуратуру с жалобой на компании, затянувших со сроками подготовки имущества к отопительному сезону.