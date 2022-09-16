Самарканд, Узбекистан, , 12:16 — REGNUM Белоруссия укрепит возможности Шанхайской Организации Сотрудничества в политике, экономике, сфере безопасности и гуманитарной области. Об этом 16 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств-членов ШОС.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Также всемерно поддерживаем вынесенные на утверждение совета глав государств решение о начале процедуры приёма Республики Беларусь в члены Шанхайской Организации Сотрудничества», — заявил Путин.

«Подчеркну: мы всегда выступали за полноформатное участие в ШОС Белоруссии, которая является стратегическим партнёром и ближайшим союзником России. Это, несомненно, позволит укрепить возможности объединения в политике, экономике, сфере безопасности и гуманитарной области», — указал он.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Россия приветствует включение Ирана в состав ШОС